Ragusa, appuntamento con i "Dialoghi natalizi dell'Istituto Gestalt Therapy Kairos

È in programma mercoledì 20 dicembre alle ore 18 all’Hotel Mediterraneo di Ragusa il tradizionale appuntamento con i Dialoghi natalizi dell’Istituto Gestalt Therapy Kairos, che quest’anno avranno la forma di una conferenza sul tema "Con te o contro di te? Le relazioni umane oggi tra conflitto e contatto".

Ospite dell’evento sarà il professore Giuseppe Mannino, docente di Psicologia dinamica dell’Università Lumsa, che dialogherà con il direttore dell’Istituto GTK, il professore Giovanni Salonia (nella foto), e con i suoi consulenti scientifici, la dottoressa Valeria Conte e il professore Antonio Sichera.

Il tema è stato scelto col desiderio di esplorare il campo della relazione, per comprenderne le potenzialità ancora inespresse, tanto nella dimensione più intima quanto in quella sociale.

L’incontro è aperto a tutti