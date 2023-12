Furto con spaccata a Floridia, rubate penne di valore in una cartoleria

La banda della 'spaccata' arriva anche a Floridia. Dopo i casi che si sono registrati nel capoluogo, la scorsa notte, o poco prima dell'alba, i malviventi hanno preso di mira la aCrtoleria della Stazione a Floridia, sotto i ponti di viale Vittorio Venete.

Il colpo potrebbe essere stato commesso tra le 4 e le 5 del mattino. I malviventi, probabilmente utilizzando una mazza, hanno mandato in frantumi la vetrina - espositore del negozio. Nonostante una pioggia di frammenti di vetro, i malviventi sono entrati all'interno dei locali. Speravano forse di trovare denaro nel registratore di cassa, ma le loro speranze sono andate deluse. Tuttavia non hanno lasciato la Cartoleria della Stazione a mani vuote. Prima di garantiesi la fuga, sono riusciti ad impossessarsi di penne di un certo valore. Parecchi i danni provocati alla merce che si trovava negli espositori, diventata pericolosa per la grande quantità di schegge di vetro. Il titolare della 'Stazione' è stato avvertito verso le 6 del mattino che il suo locale aveva ricevuto la visita dei ladri. La Cartoleria della Stazione era priva di telecamere e circuito interno, mentre quelle esterne al palazzo non sarebbero funzionati. Sul furto stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Floridia. che hanno ricevuto la denuncia del titolare.