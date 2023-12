Clochard trovato morto a Palermo, si indaga per omicidio

indaga sulla morte del clochard ghanese di 55 anni, Christian Boateng, il cui cadavere è stato trovato il 28 ottobre scorso in piazza Giachery, a Palermo.

Le indagini, condotte dalla polizia, sono coordinate dal sostituto procuratore Andrea Fusco e dall'aggiunto Ennio Petrigni.

Gli investigatori hanno sentito i volontari che lo assistevano tutti i giorni portandogli coperte e pasti caldi.

Le ferite potrebbero essere compatibili con un'aggressione e testimoni avrebbero raccontato che qualcuno importunava il clochard. "Abbiamo sempre chiesto che si faccia luce sulla morte del nostro assistito", dice Salvatore Raccuglia, psicologo e coordinatore dell'unità di strada della Croce rossa.

L'uomo viveva a Palermo da una decina di anni. Voleva tornare in Ghana dalla sua famiglia. Ma lo scorso giugno era finito in coma all'ospedale, dopo essere stato aggredito a sprangate. "Alcuni ragazzi della zona lo prendevano spesso di mira - hanno raccontato alle autorità gli operatori della Croce rossa - Gli lanciavano frutta e verdura o quello che avevano a disposizione. Ma quella volta fu picchiato di brutto".