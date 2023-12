Modica, consegnati contributi per le associazioni sociali, culturali e sportive

L’onorevole Ignazio Abbate ha consegnato oggi a tre associazioni che operano nel sociale il consueto assegno mensile che l’esponente democristiano destina a quelle organizzazioni che si distinguono nei campi dello sport, del sociale e della cultura. “Un piccolo contributo personale per incoraggiare tutte quelle associazioni che con passione e spirito di sacrificio operano ogni giorno per il benessere della comunità. Una consegna che sta diventando una piacevole consuetudine perché so che questi fondi, pur non essendo tantissimi, possono contribuire a fare qualcosa di buono. E’ il mio modo personale per dire grazie a tutti loro”, queste le parole dell’Onorevole Abbate a margine della consegna che oggi ha riguardato due associazioni di Modica e una di Ispica. A beneficiarne è stata la sede modicana dell’UNITALSI, l’associazione cattolica che si occupa, tra le altre cose, di accudire i malati nei loro pellegrinaggi e che a Modica ha una lunga tradizione grazie al lavoro intenso portato avanti dai soci volontari. L’altra associazione modicana è La Contea Creativa associazione culturale nata nel 2017 con lo scopo di creare aggregazione sociale, divulgare l'artigianato tradizionale, l' arte e la cultura locale. L'obiettivo è quello di realizzare laboratori creativi di artigianato locale ed esporre le creazioni per trasmettere la tradizione locale alle future generazioni. La terza associazione beneficiaria è “Il dono di Francesco Onlus” di Ispica, costituita nel 2018 per portare avanti il ricordo di Francesco Campailla e la sua scelta di donare gli organi. L'attività è tesa a divulgare la cultura della donazione degli organi e tessuti ed ogni anno organizzano nel mese di maggio la “Marcia per la vita” e la “Casa di Babbo Natale”.

NELLA FOTO, la consegna del contributo all'Unitalsi