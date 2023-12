Calcio a 5, l'Holimpia Siracusa vince all'ultimo respiro con il Pro Ragusa e mantiene il secondo posto in classifica

Holimpia Siracusa 6

Pro Ragusa 5

Holimpia Siracusa: Sicari, Gagliardo, Russo, Mirabella, Pasqua, Celano, Spanò, Arrigo, Peluso, Scaringella, Bazzano, Merendino. All. Armenio

Pro Ragusa: Corallo G., Bologna, Garrafa, Corallo A., Battaglia, Frasca, Firera, Agosta, Mussolin, Celestre, Schininà. All. Mussolin.

Arbitro: Fabio di Calatanissetta.

Reti: 8’ pt e 21’ st Pasqua (H), 10’ pt Mussolin (P), 11’ pt Corallo A. (P), 18’ pt e 7’ st Celano (H), 20’ pt Spanò (H), 20’ e 29’ st Battaglia (P), 23’ st Agosta (P), 33’ st Merendino (H)

Un gol di Merendino (nella foto), uno degli ultimi arrivati, a tempo scaduto regala tre punti d’oro all’Holimpia, che mantiene il secondo posto in classifica nel girone D del campionato di serie C2 di calcio a 5 a 4 punti dalla capolista Vittoria. Al PalaMelilli gara intensa e avvincente, sbloccata dai padroni di casa all’8’ con capitan Pasqua bravo a battere in diagonale il portiere Corallo. Due minuti dopo però arriva il pari ospite realizzato in ripartenza da Mussolin. Passano pochi secondi e i ragusani ribaltano la situazione con Corallo. Doccia fredda per la squadra di mister Armenio che, però, reagisce e trova il pari con Celano su suggerimento di Pasqua. Ancora due minuti e Spanò riporta avanti l’Holimpia, che chiude il primo tempo in vantaggio di un gol.

Nella ripresa succede di tutto. La squadra del presidente Concetto Vasile allarga la forbice con la rete di Celano su assist di Pasqua dopo un precedente calcio di punizione di quest’ultimo respinto dalla barriera. Il Pro Ragusa non si arrende e Battaglia accorcia ancora ma Pasqua al 21’ firma la sua doppietta personale. Sul 5-3 sembra fatta ma gli ospiti, nel giro di 5 minuti (tra il 23’ e il 28’) annullano il gap con Agosta e Battaglia. L’Holimpia le prova tutte e va vicina al bersaglio prima con Spanò, poi con Pasqua. Nell’ultima azione del match Salvatore Merendino fa esplodere il palazzetto, facendo gol in diagonale. Una gioia enorme per il giocatore tesserato a metà della scorsa settimana. “E’ un gol che ho fortemente voluto e che - ha detto Merendino– ha un notevole peso specifico. Ci ha consentito di vincere la partita e di rimanere in corsa per la promozione diretta. Ho mirato l’angolo ed è andata bene. Sono contento per me e per tutta la squadra. Ringrazio la società e il mister per avermi voluto qui. Spero con i fatti di ricambiare la fiducia riposta in me. Contro il Pro Ragusa è stata una vittoria sofferta, ma possiamo e dobbiamo fare meglio perché questa è una squadra di qualità. Adesso ci prepariamo per la partita di sabato prossimo con il Futsal Kalat Project da affrontare con grande determinazione”.