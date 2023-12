Aggredisce soccorritori e autista del bus a Catania: denunciato

Paura in via Cifali, a Catania, per un'aggressione da parte di un uomo nei confronti di un autista e di due soccorritori volontari del 118. Questi ultimi sono stati allertati dall'autista di un autobus sul quale l'uomo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica e i due volontari sono giunti per prestargli soccorso. Alla richiesta dei documenti l'uomo ha cominciato ad aggredirli. Ad uno dei soccorritori sarebbe stato fratturato un dito, mentre l'autista ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno immobilizzato l'uomo, un cittadino straniero regolare sul territorio italiano, per poi accompagnarlo in Questura e denunciarlo.