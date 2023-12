Siciliano arrestato a Malta: è accusato di un traffico di droga

Un siciliano residente a Malta è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di traffico di droga in seguito ad una perquisizione eseguita venerdì scorso.

L'uomo, di 41 anni, ragusano residente a Bormla, è accusato di possesso aggravato di cocaina, di traffico di stupefacenti, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il 15 dicembre la polizia è stata informata che il siciliano era coinvolto in un caso di traffico di droga. Gli agenti hanno seguito l'indagato che era alla guida di un furgone a Marsa e quando lo hanno fermato l'uomo ha subito consegnato una capsula piena di cocaina. Nella sua residenza a Bormla, nel corso di una perquisizione, la polizia ha trovato altre dosi di cocaina, articoli legati alla droga e cannabis che secondo l'imputato erano per suo uso personale.

Secondo gli investigatori, che hanno testimoniato al Tribunale, l'uomo farebbe parte di una rete criminale maltese. La polizia ha affermato che c'era il timore di una manomissione delle prove e che il siciliano poteva tentare di fuggire da Malta.

Il siciliano nel corso dell'udienza si è dichiarato non colpevole ed i legali hanno chiesto la libertà su cauzione. A questo punto, però, il magistrato ha negato la cauzione e ha disposto il congelamento dei beni dell'imputato.