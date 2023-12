Palermo, imbrattata l'auto del calciatore Coulibaly

Episodio spiacevole per il centrocampista del Palermo, Mamadou Coulibaly - tra i protagonisti della vittoria per 3-2 dei rosanero sul Pisa. L'ex Salernitana, infatti, lo scorso weekend tornando a casa nei pressi dello stadio - ha trovato la sua auto, una Ford Mustang, imbrattata con la bomboletta spray. Il 24enne ghanese ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione Resuttana-Colli. L'episodio sarebbe ascrivibile come una "bravata di un vandalo", considerato che il ragazzo ha dichiarato alle forze dell'ordine di non aver avuto problemi di alcun tipo. I carabinieri hanno già acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza della zona che probabilmente hanno inquadrato l'autore, o gli autori, del gesto.