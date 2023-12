Carabinieri Siracusa, incontro di Catechesi per il Natale

Ieri mattina, nella Chiesa del Sacro Cuore di Siracusa, è stata celebrata una Santa Messa in occasione del Natale, ormai alle porte, da parte del Cappellano Militare per i Carabinieri della Sicilia Orientale, Don Rosario Scibilia e del vice Parroco Don Paolo Amara, alla presenza del Comandante Provinciale Colonnello Gabriele Barecchia e di tanti militari giunti per l’occasione da tutta la provincia di Siracusa, oltre che di una rappresentanza di Carabinieri in congedo e simpatizzanti dell’Associazione Nazionale e di familiari dell’Arma.

Al termine dell’omelia, il Comandante Provinciale ha ringraziato il cappellano militare e tutti i militari, esortandoli a vivere il periodo natalizio con le proprie famiglie senza dimenticare gli “ultimi”, ovvero, quanti durante le festività sentono forte la mancanza di amici e parenti, i bisognosi, e gli ammalati.

Uno specifico pensiero è stato dedicato alla pace, concetto che l’attività quotidiana del carabiniere coniuga con quello di giustizia, attraverso l’aiuto ai cittadini in difficolta.