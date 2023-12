Siracusa, trovato con la cocaina ed il crack a un controllo: ai domiciliari

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 44enne del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato nei pressi di un parco nella zona nord della città aretusea e sottoposto a controllo dai militari.

A seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di circa 17 grammi tra cocaina e crack preconfezionate in 61 dosi.

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio.

Dopo le formalità di rito, il 44enne è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.