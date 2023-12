Incidente sulla Siracusa - Floridia, furgone si ribalta: ambulanze e feriti

Un gravissimo incidente stradale si è verificato verso le 18 sulla Statale 124, Siracusa - Floridia .

All'altezza dello svincolo dell'autostrada Siracusa - Catania, per cause che sono ancora in corso di accertamenti, il conducente di un furgoncino, Un Fiat Doblò, ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato. La vettura si è prima scontrata con una Grande Punto'. Sono stati gli stessi automobilisti incolonnati sulla '124' a fare scattare l'allarme e in pochissimo tempo, sono intervenuti i vigili del fuoco che avrebbero estratto dei feriti dal veicolo. Sul posto anche le pattuglie della polizia municipale che hanno cercato di regolare il traffico, andato letteralmente in tilt. Al momento non si conosce l'esatto numero dei feriti o se ci sono state vittime. SEGUE