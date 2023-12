Divorzio, svolta della Cassazione: nel calcolo dell'assegno vale anche la convivenza

Il periodo di convivenza prematrimoniale vale nel calcolo dell'assegno per il divorzio. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione. La decisione è riferita a casi in cui "il matrimonio si ricolleghi a una convivenza" della coppia che avesse "i connotati di stabilità e continuità", e nella quale i conviventi "abbiano elaborato un progetto e un modello di vita in comune, analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, dal quale inevitabilmente discendono anche reciproche contribuzioni economiche". La convivenza prematrimoniale, sottolineano i giudici della Cassazione, "è ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento, nei dati statistici e nella percezione delle persone, dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle patrimoniali".