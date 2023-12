Accusato di 5 rapine tra Cosenza e Rende: arrestato

Un giovane con precedenti, di nazionalità straniera, che era ai domiciliari, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Cosenza perché ritenuto l'autore di una serie di rapine commesse nei mesi scorsi.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di un'indagine coordinata dalla Procura cosentina.

In particolare, il giovane era stato arrestato in flagranza per evasione e rapina ai danni di un suo coetaneo mentre lo scorso mese era finito in manette per una rapina ad una anziana donna, che nell'occasione era stata strattonata e fatta cadere a terra riportando ferite giudicate guaribili in trenta giorni.

Gli accertamenti avviati nei suoi confronti dai poliziotti e l'analisi delle telecamere dei sistema di videosorveglianza pubblico e privato hanno premesso di attribuirgli la responsabilità di altre cinque rapine avvenute l'estate scorsa tra Cosenza e Rende.