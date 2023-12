Calcio, il Modica a Paternò cerca la finale di Coppa Italia

Il Modica cerca di conquistare la finale di Coppa Italia ma dovrà fare i conti con il Paternò che gioca tra le mura amiche e dopo l’1-1 dell’andata al Vincenzo Barone. La formazione rossoblù è chiamata ad una grande gara per superare una delle compagini più strutturate della categoria. Non potrà esserci capitan Vindigni, squalificato. Questi i convocati da mister Strano per la gara di mercoledì:

Portieri: Basso, Marino

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso

Centrocampisti: Biondi, Guerci, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Parisi, Prezzabile

Attaccanti: Agoridin, Azzara, Manfre’, Savasta