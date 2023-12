Raffaele Rudilosso, il talentuoso ballerino di Floridia, nell’ensemble di “Chicago Il musical”

C’è un po’ di Siracusa a Chicago. Anzi, in “Chicago Il musical”, il trainante spettacolo che ha debuttato lo scorso 5 ottobre al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano, il “tempio” del musical italiano, e dove andrà in scena, ancora, fino al 28 gennaio. È infatti di Floridia Raffaele Rudilosso, uno dei talentuosi ballerini dell’ensemble del musical, che vanta Chiara Noschese nel duplice ruolo di regista e performer e Franco Miseria nel disegno delle coreografie, mentre tra le protagoniste c’è anche Stefania Rocca.

A “Chicago Il musical” Raffaele Rudilosso approda dopo il grande e lungo successo dello scorso anno al Teatre Apolo di Barcellona con “Pretty Woman El Musical”. Poi il ritorno in Italia, dove il performer floridiano prende parte al corpo di ballo di Italia’s Got Talent su Disney+ e partecipa alla quarta edizione di Italy Bares, con Malika Ayane, nonché tanti esponenti del mondo dello spettacolo italiano, insieme per combattere Hiv e Aids e sensibilizzare il pubblico sulla cultura della prevenzione e contro ogni forma di stigmatizzazione.

“Chicago Il Musical” farà tappa al Teatro Metropolitan di Catania il 21 e il 22 marzo e al Teatro al Massimo di Palermo il 25 e il 26 marzo. «E pensare di toccare la mia terra con il lavoro dei miei sogni – afferma Raffaele Rudilosso - mi rende davvero molto emozionato. Credo non possa esserci per me dono più grande».