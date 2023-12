Catania, partita benefica “Un Goal per Luca” allIstituto Duca degli Abbruzzi

Un torneo a cui hanno preso parte i ragazzi del biennio e del triennio per ricordare il loro compagno di scuola Luca Cutuli. Studenti e professori del “Duca degli Abruzzi di Catania” uniti oggi nel partecipare alla partita benefica “Un Goal per Luca”: la manifestazione che, attraverso una raccolta fondi, contribuirà all'edificazione del Centro Giovanile Parrocchiale “Luca Cutuli” a San Gregorio di Catania. “Questo appuntamento ha il preciso scopo di mantenere in vita la memoria di un ragazzo amato da tutti - spiega la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Vice Presidente dell’ITS di Catania, Cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di Logistica) e presidente “The International Propeller Clubs - Ports of Catania & Southeastern Sicily” Brigida Morsellino- un alunno sempre allegro, pronto ad aiutare chiunque. La sua morte ha lasciato un terribile vuoto in tutti noi. Quella di oggi è un’iniziativa fortissimamente voluta dalla scuola che- continua Morsellino- ha trovato l’appoggio da parte di tutti”. Accanto a lei, i genitori di Luca- Nerino Cutuli e Cristina Sciuto- che hanno ringraziato tutti i presenti ed hanno consegnato alla dirigente Morsellino una targa ricordo. Ai bordi del campo centinaia di ragazzi che hanno sostenuto i propri beniamini ed hanno ricordato Luca con un minuto di silenzio e una pioggia di applausi.