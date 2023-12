Floridia più colorata che mai: piazza e periferie salutano il Natale

Sono entrate nel vivo le iniziative per le festività natalizie promosse dall'amministrazione comunale di Floridia guidata dal sindaco Marco Carianni. Un ricco cartellone di eventi che prevede convegni, incontri, concerti e animazione per i più piccoli che allieteranno il periodo natalizio. Tutte le piazze del paese sono state abbellite con luminarie, anche il Comune e il centro storico sono illuminati a festa e un grande albero realizzato con le luci è stato allestito in piazza del Popolo. Stasera in Chiesa Madre è in programma il concerto Lux Pacis, suoni speranze e parole che vedrà protagonisti gli studenti del IV istituto comprensivo Salvatore Quasimodo. Domani sarà la volta dei ragazzi dell'istituto De Amicis con il concerto dal titolo La Notte Stellata, sempre in Chiesa Madre. Entrambi gli appuntamenti canori sono in programma alle 19,30. “Abbiamo voluto coinvolgere le scuole floridiane – ha detto l'assessore Serena Spada – come da tradizione. I concerti si terranno in Chiesa Madre per dare la possibilità a tutti floridiani, non solo ai genitori degli studenti, di poter assistere alle esibizioni dei ragazzi”.