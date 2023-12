Migrante ferito ad Agrigento a colpi di pistola

Un tunisino di 48 anni è rimasto ferito ad Agrigento dopo che qualcuno, nei pressi di piazza Ravanusella, nel centro storico della città, gli ha sparato. L'immigrato è stato già portato in ospedale, al San Giovanni di Dio, e non è in pericolo di vita. Sul posto per ricostruire cosa sia accaduto sta lavorando la Polizia. A chiamare il numero unico d'emergenza, a quanto pare, stamattina è stato la stessa vittima. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta.