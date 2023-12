Studenti fuorisede: " Sempre più costoso tornare a casa"

"L'Università di Bologna ha molti studenti fuorisede: su più di 80 Mila iscritti totali, i fuorisede sono più della metà", spiega in un comunicato Arianna Castronovo, coordinatrice del sindacato studentesco SIG "ogni anno per queste persone diventa salatissimo tornare a casa per Natale: in media si spende 108 euro per spostarsi".In base ai dati di Assoutenti e Orizzonte scuola "la tratta Bologna-Bari, in treno o in bus, vede incrementi di prezzo che possono arrivare al 72 per cento in questo periodo" continua Arianna "in aereo un viaggio andata e ritorno Bologna-Palermo può arrivare a 521 euro, Bologna-Cagliari a 358 euro e Bologna-Catania a 465 euro"."È un grande ostacolo per i nostri studenti che ci si ritrovano in un contesto in cui il caro vita aumenta e per studiare a Bologna bisogna affrontare molte altre spese" conclude Arianna "il governo e le istituzioni non danno risposte, ma abbiamo anche bisogno di una riflessione seria e profonda sulla mobilità e sul trasporto pubblico nel nostro Paese: anche il diritto di tornare a casa è diritto allo studio".