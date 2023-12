Natale a Floridia, l'assesssore Spada: "Abbiamo pensato pure ai bambini"

Un Natale all'insegna della tradizione. E' questo il leit motiv del cartellone di eventi promossi dal Comune di Floridia per le festività natalizie che si concluderà con l'arrivo del nuovo anno. Magia, meraviglia e gioia è il motto scelto dall'assessore comunale alla Cultura e allo Spettacolo Serena Spada che ha saputo coinvolgere le scuole e le varie associazioni culturali e di volontariato cittadine che si sono prodigate per rendere più ricco il programma allestendo eventi e iniziative per tutti i floridiani e non. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Carianni ha pensato anche ad appuntamenti riservati ai bambini. “E' anche la festa dei più piccoli – ha spiegato l'assessore Serena Spada – Infatti il 24 e il 26 dicembre mattina in piazza del Popolo sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale con giochi, gonfiabili, baby dance e truccobambini. E per rispettare le tradizioni della nostra città Babbo Natale arriverà a cavallo. Avremo anche i Bikers Christmas vestiti da Babbo Natale che attraverseranno Floridia in sella alle loro moto”. Ad accogliere residenti e turisti che visiteranno Floridia nel periodo delle feste un centro storico addobbato con luminarie a tema e un grande albero realizzato con le luci colorate. Luminarie che sono state posizionate in ritardo a causa di un evento inatteso che ha coinvolto le piattaforme di più di 300 enti pubblici in tutta Italia. “Nei giorni scorsi un attacco hacker ha bloccato il sistema informatico del Comune– ha aggiunto l'assessore Spada – che ha impedito di far partire le determine e gli impegni di spesa rallentando le procedure. Ma nonostante tutto siamo riusciti ad abbellire il nostro centro storico. Un ringraziamento va rivolto al deputato regionale floridiano Tiziano Spada che con il suo interessamento ha ottenuto un contributo dall'assessorato regionale al Turismo per poter allestire il programma per il Natale”. Spazio anche alla cultura con i due appuntamenti che si sono tenuti il 20 dicembre nei locali della biblioteca comunale che ha ospitato la presentazione di due libri all'interno della rassegna “Arte e libri” organizzata dalle associazioni Focus e Imago che è coincisa con la chiusura della personale del pittore Gaetano Condorelli.