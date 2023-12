La Virtus Ragusa torna alla vittoria con il Cus Catania (110 a 90): partita mai in discussione, Brown mattatore

La Virtus Ragusa cancella la sconfitta dolorosa di Piazza Armerina e nell’ultima gara prima delle festività natalizie, di fronte al proprio pubblico, torna alla vittoria sconfiggendo il Cus Catania dopo 40’ a senso unico: 110-90. L’attacco di Ragusa si conferma il più prolifico del campionato e permette alla Virtus di rimanere agganciata al secondo posto di Capo d’Orlando, che sarà la prima avversaria dopo la pausa. Marcus Brown sugli scudi con 29 punti e 10/10 nel tiro da due punti.

“Il riposo arriva al momento giusto - spiega coach Recupido - perché da tre-quattro partite siamo in difficoltà con le rotazioni. Al rientro speriamo di recuperare qualcuno degli infortunati, ma chi ha giocato al loro posto deve fare tesoro dell’esperienza fatta”. Da parte del coach non mancano i complimenti alla società: “Dal 21 agosto siamo cresciuti molto e lo dobbiamo all’eccellente sforzo organizzativo della famiglia Virtus, al lavoro serio dello staff medico. Anche sul roster siamo stati bravi e fortunati: al netto delle qualità, abbiamo un gruppo serio, con dei limiti tecnici che però stiamo cercando di superare. C’è grande predisposizione da parte di tutti e questo mi rende felice”.

VIRTUS RAGUSA - CUS CATANIA 110-90

Virtus Ragusa: Brown 29, Piscetta 6, Epifani 17, Cioppa 19, Simon 14, Cascone, Guccione, Sorrentino 12, Gaetano 10, Mirabella 3, Guastella. All.: Recupido

Cus Catania: Mpeck ne, Frizzarin 23, Vasta 6, Cuccia, Corselli 9, Prior Ruiz 18, Valle 22, Guadalupi 4, Vitosis 8, Consoli ne. All.: Russo

Arbitri: Licari di Marsala e Tartamella di Trapani

Parziali: 33-23; 60-45; 87-67.