Produceva stupefacenti nel Messinese, arrestato a Carlentini

I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno arrestato un pregiudicato originario di Tortorici (ME), per aver violato la normativa sugli stupefacenti.

L’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a Carlentini, è stato riconosciuto colpevole di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, reati commessi nel suo paese d’origine e a San Filippo del Mela (ME) tra maggio e luglio 2021.

Dopo le formalità di rito, i Carabinieri hanno tradotto l’arrestato presso il carcere di Brucoli, dove espierà la pena di 4 anni e 9 mesi, come disposto dall’A.G. messinese.