Solarino, morto il medico - legale Paolo Aparo

E' morto inaspettatamente il dottor Michele Aparo. Aveva 68 anni e per anni è stato un punto di riferimento dei solarinesi, svolgendo l'attività di medico del lavoro. Secondo quanto si apprende, Paolo Aparo, anche per le sue condizioni di salute non ottimali, aveva deciso di mettersi in pensione dall'Asp. Avrebbe dovuto sottoporsi ad un esame all'ospedale di Siracusa, ma non tutto sarebbe andato per il verso giusto. Paolo Aparo, lascia la moglie, Cettina Ierna, insegnante in pensione a Floridia e due figli. I funerali verranno celebrati domani, 22 dicembre alle 15,30 nella chiesa Madre di Solarino.