Agrivoltaico, entra in esercizio a Scicli impianto Renantis

L'impianto agrivoltaico di Renantis a Scicli (Ragusa) entra in esercizio consentendo al Gruppo di aggiungere 9,7 MW di nuova capacita' solare in Italia. Lo riferisce una nota. "Si stima - prosegue la nota - che l'impianto produrra' circa 20 GWh di energia rinnovabile all'anno, equivalente al fabbisogno di oltre 5mila famiglie. L'impianto si trova in contrada Landolina e si sviluppa su un terreno incolto. Oltre il 75% dell'area impegnata vede l'integrazione di produzione solare e agricola, mentre il resto e' destinato unicamente all'agricoltura. Le colture sono state scelte e identificate in collaborazione con il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Universita' di Catania e comprendono alberi da frutto, erbe officinali e prato polifita per il pascolo delle pecore, allevamento di api e produzione di miele e prodotti dell'alveare. L'attivita' agricola sara' gestita da una cooperativa locale, con benefici per l'intera area e la creazione di nuove opportunita' di lavoro a livello territoriale".