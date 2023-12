Vittoria, scoppia il caso Pediatria: l'ospedale "vietato" al sindaco Aiello

Impedito l'ingresso all'ospedale “Guzzardi” di Vittoria al sindaco Aiello che indossava la fascia tricolore e a un gruppo di ragazzi e ragazze che volevano portare doni, allegria e solidarietà, ai bambini ricoverati in Pediatria. La denuncia arriva con una nota dell'amministrazione comunale.

“Stamattina - afferma il sindaco - in compagnia di alcuni consiglieri comunali, di Biagio Lisa, rappresentante dell'Associazione vittime della strada, nonché di alcuni giovani, tutti vestiti da Babbo Natale, mi sono recato in ospedale a Vittoria, in veste istituzionale, tanto è vero che indossavo la fascia, ma ci è stato impedito l'ingresso”.

Questo episodio, che definisco increscioso, incredibile e inqualificabile, di cui qualcuno dovrà rendere conto, ha turbato la serenità dei ragazzi e delle ragazze, che avevano rinunciato ad assumere impegni, per potere partecipare ad un momento di solidarietà molto importante, sia per i bambini ricoverati, sia per chi ha ritenuto opportuno esprimere un sentimento nei confronti di chi soffre, in questo particolare momento dell'anno. Alcuni dei giovani vestiti da Babbo Natale, hanno pianto per il trattamento che ci è stato riservato. Fino a prova contraria, in questa città, così come tutti gli altri miei colleghi, nei loro Comuni, sono il responsabile della sanità. Chiedo alla Direzione Sanitaria locale e alla Direzione dell'ASP di Ragusa, di fare luce e chiarezza, con tempestività su quanto accaduto. Non intendo soprassedere su un episodio tanto inquietante, che ritengo unico nel suo genere. Se qualcuno ha deciso di fare politica all'interno di un luogo di cura pubblico, ha sbagliato strada, su questo argomento sono e sarò intransigente ed esigo una risposta”.