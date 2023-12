Catania, all'Istituto "Fermi-Eredia" l'iniziativa AperiChristmas: cibo e galateo

AperiChristmas “Itinerari di InFormazione e FormAzione” presso l’istituto di istruzione superiore “Fermi-Eredia”di Catania

“AperiChristmas-Itinerari di InFormazione e FormAzione” ovvero come comportarsi e mantenere l’etichetta durante le feste natalizie. Un appuntamento, presso l’istituto di istruzione superiore “E.Fermi-F.Eredia”di Catania, per parlare di Galateo e celebrare il Natale con eleganza e stile.

“Parliamo di un momento- dichiara la dirigente prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco- atteso tutto l’anno: la Festa delle feste che ci lega alle nostre origini e alla nostra cultura. Oggi abbiamo voluto parlare del gusto del bello inteso come la voglia di ritrovare se stessi. L'amore e l'affetto portano all’eleganza- da non confondere con il lusso- espressa nelle cose più semplici e nel rispetto per gli altri”.