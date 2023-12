La provola dei Nebrodi Dop tra le degustazioni natalizie di specialità locali

Con l’arrivo delle lunghe maratone natalizie, “Think Milk Taste Europe, Be Smart”, il progetto promosso dal Settore Lattiero Caseario dell’Alleanza delle Cooperative, realizzato da Confcooperative e cofinanziato dalla Commissione Europe, invita all’assaggio di alcune piccole produzioni ed eccellenze casearie DOP che, grazie al lavoro di cooperazione, danno valore alla filiera e contribuiscono a rendere ricco e distintivo il patrimonio gastronomico italiano.

A suggerire una degustazione di specialità locali, è Valentina Bergamin, riconosciuta miglior Assaggiatore d'Italia 2019 e membro della Guide Internationale des Fromagers: “È una verticale di sapori che va raccontata ancor prima di essere degustata. Mettere in scena le eccellenze casearie, meno conosciute ai tanti, ma non per questo meno degne di nota, è un modo per trasformare le feste di Natale e Capodanno in momenti di condivisione non solo del gusto ma anche del sapere attraverso aneddoti e approfondimenti che consentono di tracciare un’identità precisa e distintiva a ciascun formaggio”.

Si inizia con una tipicità del Sud Italia, la Provola dei Nebrodi DOP con Limone Verde, formaggio a pasta filata prodotto con il latte di vacche locali alimentate prevalentemente nei pascoli del sottobosco dei Nebrodi e con erbe montane siciliane. Questa eccellenza siciliana custodisce al suo interno un limone verde che regala, oltre all’effetto sorpresa, note agrumate, rinfrescanti e inaspettate.