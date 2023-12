Ragusa, bilancio in Consiglio: dodici emendamenti presentati da PD e Territorio

Dodici gli emendamenti presentati dai gruppi consiliari di Pd e Territorio al Bilancio in fase di discussione al Consiglio comunale di Ragusa. “Uno strumento finanziario come al solito freddo – sottolineano gli esponenti democratici Peppe Calabrese e Mario Chiavola con Angelo Laporta di Territorio – che prende in considerazione solo alcune parti della città, trascurandone altre che hanno gli stessi diritti e che, invece, rischiano purtroppo di rimanere sempre trascurati. Non riusciamo a comprendere la ragione per cui le contrade e le frazioni passino sempre in secondo piano, nonostante gli impegni che a parole sono stati assunti. Purtroppo, scopriamo delle evidenti anomalie che ci fanno comprendere come non sempre sia stata detta la verità”. Per Calabrese, Chiavola e Laporta, inoltre, è da sottolineare che “si tratta di un bilancio portato in aula solo negli ultimi giorni, senza condivisione alcuna con le associazioni di categoria, senza riunioni con i cittadini. La cosa più eclatante è questa: Ragusa non è stata informata. E il dibattito, in aula, è stato strozzato in poche ore.

E ancora la realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione in quelle contrade in cui se ne avverte il bisogno. Un altro emendamento riguarda l’allargamento di via della Torre a San Giacomo, progetto sbandierato dalla giunta Cassì sin dal febbraio del 2020 e mai attuato. Il tutto con la riqualificazione dell’abbeveratoio nella stessa via Torre. Anche in questo caso, nonostante le promesse, mancano i progetti.

Abbiamo poi proposto un emendamento per la valorizzazione del centro storico, in particolare per la realizzazione della copertura in plexiglass del ponte di via Roma. Altra opera di cui si parla da tempo e ancora inattuata.