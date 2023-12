Solarino, i funerali di Aparo: donate le cornee del medico

Tanta commozione oggi pomeriggio nella Chiesa Madre di Solarino, dove sono stati celebrati i funerali di Paolo Aparo. In chiesa i familiari, la moglie ed i due figli, stretti nel loro composto dolore, poi tantissimi parenti, amici e conoscenti del medico. Paolo Aparo era un professionista conosciuto e stimato, non soltanto a Solarino, ma anche nei Centri limitrofi. Era specializzato in Medicina del lavoro e negli anni, ha conosciuto migliaia di persone per motivi professionali. Intanto si è appreso che la famiglia, prima che il cuore di Paolo si fermasse, ha acconsentito l'espianto delle cornee. Fino all'ultimo respiro, un grande gesto d'amore.

