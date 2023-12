Siracusa, quando l'amore supera anche il risultato: Zampa chiede a lei le nozze

Quando l'amore supera gli ostacoli. Anche quello dello sport e del risultato sul campo. Così è accaduto ieri pomerriggio allo stadio Nicola De Simone, dove il Siracusa ha battuto l'Afragolese per 2 a 1. Al triplice fischio di chiusura, non è mancato il colpo di teatro. Protagonisti? Due ragazzi che sia amano e che presto si sposeranno: Enrico Zampa e Carmen. Il calciatore non poteva scegliere migliore giornata per chiedere la mano della ragazza. E' stato l'autore di un gol e siamo alla vigilia di Natale. Lei alla richiesta di matrimonio, ha detto sì. Bacio in bocca e festa in casa azzurra. Buon Natale, futuri sposi. Ieri sera, cena di gruppo del Siracusa e festeggiamenti per un giro di boa quasi perfetto.

(La foto è di Valentino Cilmi)