Modica Calcio: dalla Leonzio presi Famà, Trovato e Strano

Tris di acquisti in casa Modica Calcio: dalla Leonzio, che ha ridimensionato i suoi programmi, arrivano Trovato, Famà e Strano. Nell’ultima giornata di mercato il Ds del Modica, Fabio Arena, affiancato dai patron Pitino e Radenza, è riuscito a completare la rosa rossoblu con tre nuovi innesti da affiancare alla rosa attuale per il proseguo della stagione. Marco Trovato, Difensore classe ’92, con una lunga esperienza in Eccellenza con le maglie di Giarre, Taormina e Leonzio. Anche una stagione in Serie D con il Giarre nella stagione 21/22. A centrocampo arriva Angelo Strano, anche lui classe ’92, cresciuto con la grinta del padre, oggi vanta una lunga esperienza in Eccellenza, con una stagione, quella 19/20 in Serie D con la maglia del Biancavilla. Infine, l’attaccante Charlie Famà, pronto ad aumentare il volume dell’attacco rossoblu. Classe ’92, ambidestro, da diversi anni in gol con la Leonzio e il Città di Taormina, approda a Modica per affiancare il bomber Savasta.