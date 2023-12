Asp Ragusa, il commissario Russo: la collegialità alla base delle nostre decisioni

“Sin dal mio insediamento abbiamo riavviato i collegi di direzione e presidiato la conferenza dei sindaci, da cui vengono fuori le istanze strategiche del territorio. Inoltre abbiamo istituito una cabina di regia per monitorare i report sulle liste d’attesa, condividendo il metodo della collegialità”. Lo ha detto il Commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, Fabrizio Russo, durante la conferenza stampa coi giornalisti in cui ha illustrato il bilancio di un anno d’attività. Russo si è soffermato sulle problematiche del 118: “Dopo aver coinvolto le organizzazioni sindacali e i referenti delle varie postazioni - spiega il Commissario - abbiamo adottato una procedura aziendale per la programmazione dei turni che rispondesse ai criteri dell’accountability ed evitando l’interruzione del pubblico servizio. E’ stato pubblicato, inoltre, un bando interno per il reclutamento di un nuovo contingente di infermieri che rinfoltisse l’organico del 118. In 49 sono risultati idonei e prenderanno servizio dopo aver effettuato un corso di formazione, prevedibilmente entro il mese di gennaio.

Il Commissario dell’ASP, inoltre, ha passato in rassegna alcuni numeri relativi al 2023: dall’assunzione di 64 dirigenti medici (di varie specialità) a quella di 143 infermieri, passando per le procedure di stabilizzazione (292 posti per il personale del comparto “non dirigenziale”) e di verticalizzazione attualmente in corso. La carenza di personale in alcune branche come l’emergenza-urgenza e l’Anestesia e Rianimazione è stata contrastata tramite la firma di alcune convenzioni con altre aziende ospedaliere, con l’esternalizzazione di alcuni servizi e con il reclutamento di medici in quiescenza.

Il Direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia, ha analizzato i numeri sulle liste d’attese mentre Il Direttore amministrativo Salvatore Torrisi, si è concentrato sull’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.