Ragusa, M5S "propositivo" in Consiglio comunale

Trentamila euro per la riqualificazione delle bambinopoli presenti nei giardini comunali di Ragusa. E’ questo il contenuto del sub emendamento accolto e approvato nell’ambito del bilancio pluriennale 2024-2026 presentato dal consigliere comunale Cinque Stelle Sergio Firrincieli. “Un sub emendamento, ovviamente – sottolinea Firrincieli (nella foto) – corredato dei necessari pareri tecnici e le cui finalità sono state ritenute utili da amministrazione e maggioranza che ha, dunque, detto sì. Diciamo che, in questo modo, inizia anche un nuovo corso della nostra presenza in Consiglio, più di proposta, proprio per cercare di contribuire, nella maniera migliore possibile, alla crescita della nostra città. Continueremo ad esercitare con diligenza e attenzione l’attività di ispezione e controllo rispetto agli atti prodotti dall’amministrazione. Tuttavia, intendiamo fornire una nostra mano concreta per rendere ancora più vivibile Ragusa”.