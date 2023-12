Modica, il “valzer” delle attività commerciali in centro: chi apre e chi si trasferisce

Un angolo del centro storico di Modica cambia volto. Dalla prossima estate, infatti, il “Caffè dell’Arte” lascia il Corso Umberto e si trasferisce in zona Sorda, in via Sacro Cuore. La decisione della famiglia Iacono arriva dopo una serie di considerazioni di natura pratica e commerciale. “Il contratto di affitto del locale è in scadenza - affermano i figli di Ignazio Iacono che si occupano della conduzione del locale – e si prevede un notevole incremento del canone di locazione. Aumentano, quindi, i costi e diventa difficile far quadrare i conti. C’è anche l’esigenza di avere a disposizione un locale più grande per diversificare la produzione e l’offerta alla clientela senza, ovviamente, tradire quelle che sono le caratteristiche delle nostre specialità. Una decisione sofferta, insomma, ma necessaria, e presa dopo attente valutazioni”.

In centro, però, si perde un punto di riferimento anche a causa, come è stato detto, di una corsa ingiustificata all’aumento dei canoni di affitto. Bisognerebbe fare qualcosa, da parte dell’amministrazione comunale, per calmierare gli affitti e incentivare la nascita di attività compatibili con la vivibilità del centro storico di Modica che, per quanto riguarda la presenza di esercizi commerciali, sembra attraversare una fase di assestamento. Se, infatti, chiudono o si trasferiscono in zona Sorda alcuni negozi, ci sono altre attività – soprattutto di ristorazione – che aprono nel centro storico attirando una clientela variegata con una massiccia presenza di giovani. Rimangono, purtroppo, le criticità derivanti dalla conformazione urbanistica e dalla ingombrante e fastidiosa presenza di auto e motocicli al Corso, in quello che viene considerato il “salotto” della città dove si concentra il fenomeno della “movida”, soprattutto nei fine settimana. Un fenomeno certamente “gioioso” ma che, in alcuni casi, avrebbe bisogno di essere regolamentato e controllato. Impresa difficile e non sempre possibile a causa della carenza di uomini delle forze dell’ordine, a cominciare dagli agenti di Polizia locale di Modica il cui organico può ormai contarsi sulle dita di una mano.

NELLA FOTO, il Caffè dell’Arte: lascia il centro storico e apre alla Sorda