La Guardia di Finanza di Catania recupera 32 auto e 2 moto rubate

Trentadue autovetture e due moto rubate sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari, negli ultimi tre mesi a Catania, dalla Guardia di finanza. E' il frutto di operazioni di attività di controllo economico del territorio con l'intensificazione delle pattuglie impegnate nel servizio di pubblica utilità "117", che hanno operato in modo particolare nei quartieri di Nesima, San Cristoforo e Librino. In questi rioni i militari della compagnia Pronto impiego di Catania hanno rinvenuto 32 autoveicoli e 2 motoveicoli rubati, di proprietà di catanesi e di turisti giunti in vacanza nelle province di Catania, Messina e Siracusa.

Oggetto di interesse sono state principalmente autovetture di recente immatricolazione e modelli come Fiat Panda, Fiat Grande Punto, Scudo, Tipo, Giulietta e numerose Lancia Y. Tutti i veicoli sono stati così restituiti ai legittimi proprietari. Nello stesso arco temporale, le Fiamme gialle hanno intensificato i controlli effettuati nei confronti di persone e mezzi circolanti sulle strade catanesi, contestando 124 violazioni al codice della strada, per complessivi 76 mila euro. La maggior parte delle sanzioni hanno riguardato automobilisti privi di regolari contratti assicurativi o delle necessarie revisioni dei mezzi guidati. Fra questi si segnalano 27 veicoli oggetto di sequestro e 11sottoposti a fermo amministrativo.