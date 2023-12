Catania, gli agenti del Moto Club Polizia di Stato portano regali ai bambini ricoverati al Garibaldi

Questa mattina il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai ha accompagnato i motociclisti della delegazione catanese del Moto Club Polizia di Stato presso l’Ospedale “Garibaldi” di Nesima. Un appuntamento annuale che ha visto i centauri distribuire regali ai piccoli pazienti, portando gioia e tanti sorrisi in un periodo spesso difficile per i bambini ricoverati.

Ad accogliere il Questore e la delegazione del Moto Club è stato il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola insieme alla dott.ssa Graziella Manciagli, Direttore Sanitario di Presidio “Nesima”; al Direttore del Dipartimento Materno Infantile, prof. Giuseppe Ettore; al Direttore U.O.C. di Pediatria, dott. Antonino Palermo, al Coordinatore Infermieristico, Gaetano Barresi; al Direttore U.O.C di Chirurgia Pediatrica, dott. Sebastiano Cacciaguerra; a Responsabile U.O.S.D. Pronto Soccorso Pediatrico, dott.ssa Rita Leocata; alla dott.ssa Gabriella Tina della Neonatologia con UTIN e al Referente U.R.P P.O. “Garibaldi – Nesima”, Nella Platania

Il Questore Giuseppe Bellassai ha sottolineato che “in questo periodo speciale dell'anno, è fondamentale portare un po' di allegria ai bambini ricoverati, rendendo il loro Natale un po' più gioioso. L'impegno del Moto Club Polizia di Stato per la realizzazione di questa iniziativa è encomiabile e sono onorato di aver partecipato insieme a loro”.

L'iniziativa ha suscitato tante emozioni tra il personale ospedaliero, i piccoli pazienti e i loro genitori, evidenziando il forte legame tra la Polizia di Stato e la comunità, specialmente nei momenti speciali come le festività natalizie. Dimostrando, al contempo, che la solidarietà è un valore che va ben oltre le normali attività di polizia.