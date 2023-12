L'arcivescovo di Catania insieme ai detenuti: porta fede e speranza

Consueto incontro, stamattina, perlo scambio degli auguri natalizi con i detenuti della casa circondariale Piazza Lanza alla presenza dell'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, accompagnato da don Nuccio Puglisi Galvano e da Salvo Pappalardo, rispettivamente direttore e vicedirettore della Caritas diocesana. "Oggi la nostra prossimità di Chiesa, che non si vive ovviamente soltanto nei giorni di festa come il Natale -evidenzia mons. Renna - esprime tutto il desiderio di far sì che questi nostri fratelli riprendano in mano la loro esistenza, vivano il Natale sentendo che la gente vuole loro bene e li aspetta con un volto nuovo, con un desiderio nuovo. È quello che il Natale, che viene a restituirci dignità in quanto Dio si è fatto uomo, vuole annunciarci". Un incontro destinato a infondere speranza e coraggio a quanti vivranno le feste lontani dalla famiglia. Per l'occasione sono stati distribuiti i dolci tipici della tradizione natalizia ai fratelli e alle sorelle che dimorano nella struttura catanese."Essere qui, alla casa circondariale di Piazza Lanza - afferma don Nuccio Puglisi - è una delle tante forme attraverso le quali ci prepariamo al Natale. Nessuno è quello che ha, nessuno è quello che ha fatto. Tutti siamo ciò che Dio ha pensato quando ci ha creati. E, quindi, qualunque cosa ha la sua soluzione è la soluzione, tante volte proprio nelle persone che non si imenticano di te". Per tutte le feste i servizi della Caritas diocesana di Catania proseguiranno ininterrottamente, condividendo questi giorni con gli ospiti dell'Help Center e garantendo conforto umano e supporto materiale in un periodo dell'anno che accentua la condizione di marginalità e solitudine. Nel corso dei festivi, la programmazione dei servizi avverrà anche tramite collaborazioni con parrocchie, enti e associazioni della città, al fine di evitare sprechi alimentari e garantire, al contempo, pasti e assistenza. Dopo il pranzo di domani, domenica 24 dicembre, all'Help center della stazione centrale, nel giorno di Natale la Caritas supporta, con alimenti e presenza di volontari, altre realtà cittadine del terzo settore. Per Santo Stefano, consolidando una lunga tradizione, si terrà il pranzo organizzato dalla Parrocchia Santissimo Crocifisso dei Miracoli, in via Enrico Pantano, con la collaborazione dell'organismo diocesano.