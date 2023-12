Il 23 dicembre a Floridia dedicato ai ragazzi: 12 squadre si sfidano a Streetball

E Babbo Natale arrivò in sella al suo cavallo. La sfilata di Santa Claus per le vie cittadine ha aperto gli eventi previsti per ieri ed inseriti nel programma del Natale a Floridia promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Carianni. Un 23 dicembre dedicato ai ragazzi (e non solo) che nel pomeriggio hanno partecipato al torneo di basket che si è disputato sul nuovo campo di pallacanestro realizzato all'interno del parco giochi di piazza Aldo Moro. Una cinquantina di appassionati della palla a spicchi, suddivisi in 12 squadre e provenienti anche dai comuni vicini, si sono sfidati nel “3 on 3 Streetball challenge Happy new year edition”. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Marco Carianni con gli assessori comunali Serena Spada e Francesco Faraci. Il clima più mite rispetto ai giorni scorsi, con il sole che ha reso più gradevoli le temperature, ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione. “Tra le tante iniziative in cartellone - ha spiegato l'assessore alla Cultura e Spettacolo, Serena Spada – non potevamo dimenticare lo sport con il primo torneo giocato sul campo da basket che abbiamo inaugurato di recente. Spazio anche alla musica con i dj set che trasformeranno piazza del Popolo in una grande discoteca sotto le stelle”. Si parte stasera, dalle ore 22, con WeFlo in tour for Christmas, per poi replicare nella notte di Natale: l'appuntamento sarà all'una con il dj set con Roy Jay. La mattina del 24, invece, piazza del Popolo accoglierà i più piccoli nel Villaggio di Babbo Natale dove gli animatori del “Maxi Santa Claus village” intratterranno i bambini con giochi, gonfiabili e baby dance. Ci sarà pure il Battesimo della sella sul cavallo di Babbo Natale. Mentre a mezzogiorno in via Roma i Bikers Christmas daranno vita all'evento “Un sorriso per ogni bimbo”. Un ricco cartellone, quello realizzato dal Comune di Floridia con il contributo dell'assessorato regionale al Turismo, che ha pensato a tutte le fasce d'età e che punta a richiamare a Floridia turisti e visitatori da tutta la provincia. Magia, meraviglia e gioia ma soprattutto con eventi mirati alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni come i “fucati” di Natale, i falò che verranno accesi la sera della vigilia e che illumineranno le strade dei quartieri cittadini. Il giorno di Santo Stefano saranno ancora i bambini i protagonisti con l'animazione di “Babbo Natale e i suoi Elfi”. Alle 19, il programma natalizio, prevede il Presepe Vivente, la sagra della ricotta e il gruppo folkloristico “I veterani dell'Etna”.