Ragusa, inaugurato il presepe-drive in realizzato dai ragazzi dell'Anffas

Inaugurato il presepe drive-in dell'Anffas Ragusa e benedetto dal vescovo della diocesi, monsignor Giuseppe La Placa. Un presepe che si ispira a quello di Greccio, il primo realizzato 800 anni fa e ispirato da San Francesco. La stessa caratterizzazione che hanno voluto dare i ragazzi dell’Anffas che, guidati dai loro istruttori, hanno animato una serie di laboratori d’arte serviti alla creazione, intanto, di un presepe monumentale che ha trovato allogazione in una delle vetrate della sede Anffas in via Eugenio Criscione Lupis. Un’altra vetrata ospita una tela che raffigura San Francesco che tiene Gesù bambino in mano mentre un’altra ancora è stata allestita con alberi di Natale realizzati con le decorazioni dei laboratori di ceramica.