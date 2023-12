Pallamano, Scicli Social Club chiude l'anno solare al 4° posto

Una chiusura d’anno solare dignitosa per l’Handball Scicli Social Club, dopo due successi consecutivi, che significa la quarta posizione in classifica in condominio con Aretusa e Aetna Mascalucia, con 10 punti a testa. “Il momento della mia squadra è ottimo - afferma il coach Giovanni Marino (nella foto) - ci stiamo allenando bene con voglia e continuità e non è cosa da poco. Dopo le festività natalizie si tornerà a giocare il 20 gennaio in casa ospitando l’Alcamo. Ci aspettiamo una partita molto difficile ma allo stesso tempo molto stimolante, perché sarà la prima dell'anno 2024 e la giocheremo davanti al nostro meraviglioso pubblico e perché essendo una squadra di un altro livello, sono sicuro che i miei giocatori daranno il massimo, per regalare la prima sorpresa dell'anno. Ci stiamo preparando al meglio con il nostro preparatore atletico per non lasciare nulla di intentato”.