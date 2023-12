Coppa delle Province, Atletico Siracusa raggiunto nel recupero

Primo round in parità ma con tante recriminazioni per i padroni di casa dell’Atletico Siracusa. Al “De Simone” termina 1-1 la sfida tra la squadra del presidente Enrico Abbruzzo e la Rari Nantes, valida per l’andata delle semifinali della Coppa delle Province (torneo riservato alle compagini di Terza Categoria), con gli ospiti che evitano la sconfitta nell’ultima azione del match su calcio di rigore.

Primo tempo con poche emozioni. All’8’, su lancio dalle retrovie, Alì colpisce di testa al limite dell’area, anticipando il portiere ma senza trovare la porta. Una decina di minuti dopo, Aloschi calibra un morbido assist su punizione per Campanelli, che calcia al volo in area, ma manda a lato. A fare la partita è la compagine di casa e al 29’ il colpo di testa di Alì, su traversone di Di Natale, è troppo debole per impensierire il portiere avversario. Gli ospiti provano qualche sortita in avanti ma senza mai insidiare la porta avversaria. Solo a cinque minuti dall’intervallo si rendono pericolosi con la punizione dal limite di Pandolfo fuori di poco.

In avvio di ripresa i padroni di casa passano in vantaggio: Napolitano prende la mira e, con una bella conclusione dal limite, indirizza la sfera sotto la traversa. Al 30’ lo stesso attaccante ruba palla a un avversario e si invola verso la porta, ma si allunga il pallone e viene fermato dal portiere, che lo anticipa in uscita bassa. La Rari Nantes prova a pungere con il colpo di testa di Zammitti sugli sviluppi di una punizione da destra ma Carrubba para in tuffo. Al 41’ ci prova Danto su punizione per l’Atletico Siracusa e la palla termina fuori, così come il pallonetto, poco dopo, di Di Natale. Al 51’ la Rari Nantes trova un rigore, che Zammitti trasforma, regalando il pari alla sua squadra. Sabato prossimo al “Bianchino” la partita di ritorno.