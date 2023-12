Ragusa, all'oratorio dei Salesiani il "Natale Insieme" di legalità e inclusione

Anche nelle giornate che anticipano la festa del Santo Natale, continua la mission della Polizia di Stato attraverso la diffusione dei principi di legalità al fine di garantire la realizzazione di una sicurezza partecipata.

Si è svolta oggi al teatro dell’Oratorio Salesiani di Ragusa la manifestazione di solidarietà “Natale insieme” finalizzata all’inclusione sociale e alla prevenzione per il contrasto del fenomeno del bullismo.

L’evento è stato presentato dal Questore che ha sottolineato l’importanza del rispetto della persona e della dignità umana e ha evidenziato che fenomeni come la discriminazione, l’esclusione sociale e il bullismo non devono mai avere spazio nella società ma vanno prevenuti con momenti di condivisione profonda, partecipazione e conoscenza da parte di tutti a dimostrazione che chi ha una disabilità è a pieno titolo cittadino, amico e risorsa per la comunità.

Alla manifestazione, che è stata moderata dalla giornalista Giada Giaquinta, ha partecipato un numeroso pubblico di bambini e ragazzi di cui molti con disabilità, accompagnati da educatori e genitori che, per qualche ora, sono stati intrattenuti dalle esibizioni di alcuni artisti.

In apertura, la proiezione in sala del video di auguri di Natale 2023 della Polizia di Stato.

A seguire ad esibirsi sul palco dell’oratorio l’attore ragusano Angelo Russo meglio conosciuto come Agente Catarella nella fiction della serie televisiva “Il Commissario Montalbano” che, calandosi ancora una volta nei panni del noto poliziotto, insieme all’attrice ragusana Mariuccia Cannata alias “Pipitonella”, con le loro gag comiche hanno strappato sorrisi e applausi.

Si sono poi esibiti i bambini del Coro Mariele Ventre di Ragusa, la cantante Tiziana Scalone, il gruppo danza della coreografa Saveria Tumino e il prestigiatore “Mago Zendal” che con canzoni, balli e numeri di magia hanno incantato il giovane pubblico.

A cornice della manifestazione anche momenti di approfondimento istituzionale e sociale.