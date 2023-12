Ninni Nicastro nominato commissario. locale di Forza Italia a Pachino

Continua l’attività di rafforzamento del Movimento nella provincia di Siracusa con la nomina

a Pachino del Commissario comunale di Forza Italia nella persona del dott. Ninni Nicastro,

professionista ben conosciuto e apprezzato e di consolidata esperienza politica.

La recente conclusione della campagna tesseramenti, che ha dato risultati oltre ogni

plausibile aspettativa, la fase congressuale provinciale che si svolgerà a Siracusa il

prossimo 26 gennaio 2024, le elezioni europee di giugno e, sicuramente, altri impegni

elettorali ancora non definiti, impongono una tabella di marcia serrata e determinata per

posizionare il Movimento, in provincia di Siracusa, tra i più autorevoli della coalizione di

centro destra.

La nomina di Ninni Nicastro, afferma il Commissario provinciale Corrado Bonfanti, è

perfettamente incastonata in questo scenario e rappresenta il primo fondamentale tassello

affinché Forza Italia a Pachino possa rappresentare un punto di riferimento di assoluto

valore e di autorevole indirizzo politico.

Sono molto felice per la scelta dell’amico Ninni Nicastro a Commissario cittadino di Pachino

del nostro Movimento. E’ la persona giusta, per esperienza e conoscenza approfondita della

comunità pachinese, per assumere un ruolo difficile e impegnativo in un momento di

ricostruzione e rafforzamento di Forza Italia in provincia di Siracusa. Ninni saprà interpretare

bene il suo incarico e, insieme, saremo protagonisti nelle prossime sfide elettorali. Con

queste parole l’On. Riccardo Gennuso ha voluto commentare la nomina del nuovo

Commissario cittadino di Forza Italia e affermare ancora una volta la sua vicinanza ai

cittadini di Pachino e alle loro esigenze.