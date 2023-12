Vittoria, spaccio di droga e porto abusivo di armi: denunciati due minorenni

La Polizia di Vittoria ha denunciato in stato di libertà due minorenni per il reato di porto abusivo di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di controlli del territorio, gli agenti hanno notato che i due giovani, noti alle Forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia, si aggiravano con fare sospetto tra i locali del centro di Vittoria.

Sono stati prontamente bloccati e sottoposti a controllo con esito positivo, in quanto in possesso di due tirapugni di metallo, occultati nelle tasche posteriori dei pantaloni. Inoltre, uno dei due minorenni è stato trovato in possesso anche di 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, (pronte per la cessione a terzi assuntori) e di un bilancino di precisione, necessario per il peso dello stupefacente.

Uno dei due giovani. è risultato altresì gravato da un provvedimento di Daspo urbano (D.A.C.U.R.), emesso dal Questore di Ragusa con divieto per due anni di frequentazione proprio dei luoghi della movida vittoriese, in quanto resosi responsabile del reato di lesioni aggravate e porto abusivo di armi nei luoghi interessati dal controllo di polizia. Pertanto, il giovane è stato altresì segnalato per la violazione del provvedimento. Alla luce di quanto accertato, i due ragazzi sono stati condotti presso il locale Commissariato, ove, espletate le formalità di rito, sono stati deferiti in stato di libertà e successivamente affidati ai rispettivi genitori.