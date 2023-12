Iniziativa del consigliere Melfi: stelle di Natale in alcune rotatorie di Siracusa

Un regalo alla città. Non è il primo e non sarà certamente neanche l’ultimo. Matteo Melfi, consigliere comunale di “Ho scelto Siracusa” (movimento che fa riferimento al vicesindaco Edy Bandiera) ha voluto donare, insieme con l’azienda che gestisce il servizio del verde pubblico per conto del Comune, un centinaio di stelle di Natale, che sono state posizionate all’interno di alcune rotatorie della città. E’ la seconda iniziativa importante da membro del civico consesso dopo quella dello scorso 31 ottobre quando acquistò e dono giocattoli ai bimbi siracusani, organizzando un momento di intrattenimento per loro in piazza Adda.

Le piante, tipiche del periodo festivo, fanno bella mostra di sé nella rotonda di viale Tunisi (intitolata ai “caduti nella battaglia di Capo Matapan”), in quelle di viale Zecchino e Tisia e ancora in quelle di via Grottasanta e viale Scala Greca e all’interno dell’aiuola di via Filisto.

“Un modo semplice per cercare di rendere ancora più bella Siracusa in questo periodo festivo – ha detto Matteo Melfi – Ringrazio l’azienda che si occupa del verde pubblico e il preposto aziendale Giordano Impallomeni per la collaborazione. Sono stato felice di dedicare parte del mio tempo a questa iniziativa”.