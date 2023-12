Palermo, la Finanza dona 80 mila giocattoli ai bambini del 'Cervello'

In occasione delle festività natalizie, nell'ambito delle iniziative sociali intraprese dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo hanno donato ai bambini ricoverati presso l'azienda ospedaliera Villa Sofia - Cervello e alla Croce Rossa Italiana oltre 80.000 tra giocattoli e stelle di Natale derivanti da diverse attività di contrasto all'abusivismo commerciale e di controllo del rispetto delle prescrizioni per la vendita di prodotti. EÊI giocattoli, oggi, a seguito dell'iter amministrativo che ha visto sanzionati gli esercenti irregolari e grazie al nulla osta concesso dall'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, possono contribuire ad allietare il Natale dei piccoli pazienti del reparto di pediatria del ospedale Villa Soffia - Cervello e dei bambini delle famiglie in stato di bisogno della città. Inoltre, le stelle di Natale contribuiranno ad abbellire il citato reparto di pediatria e sono segno della gratitudine dei finanzieri verso tutto il personale sanitarioDE