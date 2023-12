Deve scontare 8 anni e 8 mesi per mafia: arrestato ad Acireale

I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno dato esecuzione a un Ordine di Esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso la Procura della Repubblica di Catania, nei confronti di un pluripregiudicato 69enne di Aci Catena, condannato in via definitiva alla pena principale di anni 8 e mesi 8 di reclusione, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altro, commessi dal gennaio 2019 e fino al 30 novembre 2021 ad Acireale e Aci Catena.

L’uomo, che si trovava in regime di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il medesimo procedimento, è stato raggiunto dagli agenti e posto in stato di arresto.

Accompagnato presso gli Uffici del Commissariato di Acireale, al termine delle attività di rito è stato tradotto presso la Casa di Reclusione “Bicocca” di Catania, per scontare la pena che avrà termine il 7 febbraio 2031.