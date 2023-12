Calcio a 5, l’Holimpia Siracusa vince a Caltagirone: si chiude bene l'anno solare

Vittoria di misura e all’ultimo respiro. Così come avvenuto 8 giorni fa in casa contro il Pro Ragusa, l’Holimpia Siracusa batte 6-5 in zona cesarini il Futsal Kalat Project. Secondo posto in classifica consolidato nel campionato di serie C2 di calcio a 5 e distanze dalla vetta accorciate da quattro a un punto, visto che il Vittoria ha perso in casa con la Futura Rosolini. Quello dei biancazzurri è un successo che vale tanto se si considera che i calatini avevano vinto le 5 gare interne disputate in precedenza.

E’ stata una partita entusiasmante e con tanti colpi di scena. Gli ospiti passano in vantaggio con Pasqua, ma i locali pareggiano e ribaltano il punteggio con Conti, andando all’intervallo in vantaggio di un gol. Nella ripresa l’Holimpia raggiunge il pari con Celano e mette la freccia con Mirabella, ma i padroni di casa si portano sul 3-3 con Scacco. Nuovo vantaggio ospite con Mirabella, nuovo pari calatino con Conti. Nel finale succede di tutto: Scacco riporta avanti il Futsal Kalat, realizzando il gol del 5-4, ma Pasqua segna quello del 5-5. L’Holimpia non si accontenta, vuole i tre punti e li trova al tramonto del match con la stoccata vincente di Celano, che fa esplodere di gioia tutta la squadra.

“Devo fare un plauso ai miei ragazzi, che sono stupendi – ha detto il tecnico Pietro Armenio – Affrontano tutte le partite al massimo delle loro possibilità, giocando con spirito di sacrificio e gettando il cuore oltre l’ostacolo. A penalizzarci in questo momento è la panchina corta, ma ancora una volta siamo riusciti a sopperire a tutto questo con la determinazione, la grinta, la voglia di vincere. Complimenti davvero a questo gruppo fantastico. Per quanto riguarda la partita, nel primo tempo abbiamo faticato, nel secondo siamo riusciti a tenere ritmi altissimi, dimostrando tanto carattere e voglia di non mollare mai. Adesso ci rilassiamo qualche giorno ma subito dopo Natale ripartiremo con gli allenamenti”.

L’anno solare si conclude con una vittoria importante per la società del presidente Concetto Vasile. Dopo la promozione avvenuta al termine di un campionato di serie D largamente dominato, e la conquista della Coppa Trinacria, l’Holimpia Siracusa chiude il girone di andata al secondo posto in C2. Tornerà in campo il 6 gennaio per affrontare in casa il Canicattini per il torneo di Coppa riservato alle squadre di questa categoria.