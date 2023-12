Il Natale della solidarietà: la Polizia accanto alla comunità di Catania

In questo periodo natalizio, il Questore di Catania Giuseppe Bellassai, ha voluto trascorrere momenti significativi con la comunità catanese, celebrando il Natale come occasione per rafforzare il legame di solidarietà tra le persone.

Presso l’Ospedale “Garibaldi” di Nesima, il Questore ha partecipato a un evento speciale dedicato a tutti i bambini nati nel corso del 2023. La gioia negli occhi dei genitori e l’innocenza dei piccoli hanno reso questo momento un’occasione unica di celebrazione della vita e di speranza, valori che il Natale ci richiama a custodire.

La scuola è un luogo di formazione anche di valori fondamentali. Il Questore ha condiviso con gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Diaz-Manzoni” un dialogo sulla legalità, un impegno costante che la Polizia di Stato porta avanti per costruire una società basata sul rispetto reciproco e sulle regole condivise.

In un momento di riflessione sulla solidarietà, il Questore ha visitato la “Locanda del Samaritano”, guidata con dedizione da Padre Mario Sirica. Qui, ha potuto conoscere da vicino il lavoro quotidiano di assistenza rivolto a chi si trova in condizioni di disagio. L’omaggio di alcuni abiti, oltre a essere un gesto concreto di sostegno, è stato un simbolo di vicinanza umana in un periodo in cui il calore di un gesto può fare la differenza.

Queste iniziative incarnano uno spirito natalizio fatto di empatia, solidarietà e condivisione, a testimonianza che la Polizia di Stato, con il suo “Esserci Sempre”, è profondamente radicata nella comunità di Catania.