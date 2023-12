Ragusa, tombola sociale nella sede dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti

La tombola sociale organizzata nella sede dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa ha fatto registrare, anche stavolta, il tutto esaurito. “Come ogni anno – spiega il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – promuoviamo questo momento aperto alle nostre famiglie e ai nostri amici. Si tratta sempre di una occasione particolare di incontro, di scambio di auguri, una tombola dedicata a non vedenti, ipovedenti e anche ai normodotati. C'è, in questo caso, la particolarità delle schede in braille in quanto anche i non vedenti hanno potuto autonomamente segnare i numeri. Ma per noi rappresenta, soprattutto, una bella occasione da trascorrere tutti insieme nella nostra grande famiglia”. L’occasione è stata utile anche per tracciare un primo bilancio sulle attività svolte durante il 2023. “E’ stato – sottolinea Albani – un periodo molto ricco di iniziative perché abbiamo organizzato numerosi incontri, gite, cene sociali, il tutto per colmare un anno caratterizzato sostanzialmente dalla ripresa visto che venivamo da momenti bui, quelli della pandemia, che ci avevano impedito di organizzare al meglio le nostre iniziative. Adesso, invece, siamo ben lieti di passare al 2024 con nuovi appuntamenti che consentiranno ai nostri associati di vivere al meglio e con stimoli sempre nuovi i prossimi mesi”.